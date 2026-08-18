ORF-Wahl: Popularbeschwerde gegen Pig-Bestellung eingebracht

Stiftungsrat Peter Westenthaler hat die angekündigte Popularbeschwerde gegen die im Juni erfolgte Bestellung von Clemens Pig zum ORF-Generaldirektor bei der Medienbehörde KommAustria eingebracht. In Summe 360 ORF-Beitragszahlerinnen und -zahler - und damit mehr als die mindestens 120 nötigen Personen - unterstützen die Beschwerde, sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Eine weitere Beschwerde gegen die Bestellung der 13 ORF-Direktorinnen und -Direktoren ist geplant.

Die 43-seitige Popularbeschwerde wurde von Westenthaler, der von der FPÖ ins oberste ORF-Gremium entsandt wurde, als Beschwerdeführer eingebracht. Sein ebenfalls von der FPÖ entsandter Stiftungsratskollege Christoph Urtz habe sie mit seiner rechtlichen Expertise ausformuliert, erklärte Westenthaler. Die Beschwerde stützt sich etwa darauf, dass Pig die in der Ausschreibung verlangte Berufserfahrung vermissen lasse. Konkret wird Pig vorgeworfen, keine relevante Radio- oder Fernseherfahrung aufzuweisen. Dieser verwies in seinen Bewerbungsunterlagen u.a. auf den Aufbau der Austria-Videoplattform.

„Politisch akkordierte Besetzung“

Auch wird eine angesichts von 75 Bewerberinnen und Bewerbern zu kurze Verfahrensfrist bemängelt. Mit 28. Mai mussten Bewerbungen spätestens abgegeben werden, am 11. Juni wurde gewählt. In der Beschwerde wird zudem angeführt, dass weder die Voraussetzungen für ein „transparentes, offenes, wirksames und nicht diskriminierendes Verfahren“ - wie es das erstmals anzuwendende Europäische Medienfreiheitsgesetz (EMFA) vorschreibt - bei der Durchführung erfüllt gewesen seien, noch sei Pig auf Basis von „transparenten, objektiven, nicht diskriminierenden und verhältnismäßigen Kriterien“ bestellt worden.

Westenthaler meinte, dass schon vor der Wahl festgestanden sei, dass Pig auf eine Mehrheit der Stimmen von den Regierungsparteien nahestehenden Stiftungsräten komme. Er erinnerte in diesem Zusammenhang u.a. an eine Aussage des damaligen ÖVP-Generalsekretärs Nico Marchetti, der sich öffentlich für eine Bewerbung Pigs ausgesprochen hatte. Pig sei „ganz offensichtlich aus politischen Motiven aufgrund einer politisch akkordierten Besetzung mittels des ÖVP- und des SPÖ-Freundeskreises zum ORF-Generaldirektor gewählt“ worden, heißt es in der Beschwerde. FPÖ-Mediensprecher und -Generalsekretär Christian Hafenecker sprach am Dienstag von einer „Inszenierung“ und meinte, dass Pig mit seinem am 11. August bestellten und ab 2027 tätigen Direktorenteam ganz die ÖVP bedient habe. Bei den Chefredaktionen gehe er von einer „roten Schlagseite“ aus.

Pig und Lederer: Gesetzesvorgaben entsprochen

Pig selbst zeigte sich in vergangenen Interviews erstaunt darüber, wie schnell man schubladisiert werde. Sein ganzes Berufsleben sei von Unabhängigkeit geprägt gewesen und das werde auch so bleiben, hielt er nach kolportierter Unterstützung der Bundesregierung gefragt fest. Er habe keine Zusagen für die Funktion des ORF-Generals erhalten. Auch mit seiner jüngst erfolgten Auswahl für die 13 ORF-Direktorenposten sah er einen wichtigen Schritt zur weiteren „Emanzipierung des ORF von politischer Einflussnahme“ gegeben. Für das Auswahlverfahren zog Pig externe Berater hinzu, um ein transparentes, objektives und nicht-diskriminierendes Auswahlverfahren sicherzustellen, das den Gesetzesvorgaben entspreche.