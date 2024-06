ORF: David Kriegleder berichtet künftig statt Tim Cupal aus Israel

Der zuletzt wegen des Gazakonflikts stark präsente Tim Cupal verlässt nach Auslaufen seines Korrespondentenvertrags das Israel-Büro des ORF. David Kriegleder übernimmt ab 1. Juli die Leitung, teilte der ORF in einer Aussendung mit.

Kriegleder ist ehemaliger ORF-USA-Korrespondent und Auslands-Journalist. Er ist seit 17 Jahren für den ORF tätig, für den er aus mehr als 30 Ländern berichtet hat. Nach den Terroranschlägen des 7. Oktober 2023 unterstützte Kriegleder das ORF-Büro in Tel Aviv bereits mehrere Wochen lang. "Israel ist für mich schon lange ein Sehnsuchtsort, journalistisch und privat", sagt er. "Ein Land, das für Österreich nicht nur aus historischer und politischer Sicht besonders hohe Relevanz besitzt, sondern auch für das jüdische und christliche Erbe unseres Kulturraums ganz zentral ist."

ORF-General Roland Weißmann bedankte sich bei Cupal "für die hervorragende Arbeit für unser Publikum unter besonders schwierigen Bedingungen". Weißmann sei überzeugt, dass Kriegleder "die Herausforderungen an diesem Brennpunkt des Weltgeschehens bestmöglich für unser Publikum meistern wird", heißt es in einer Aussendung.

Personalwechsel gibt es laut Aussendung auch in den Büros Brüssel und Rom: Verena Sophie Maier wird in die EU-Hauptstadt entsandt (mit 1. September), Bernt Koschuh mit 1. Juli nach Italien. Alexander Hecht und Robert Zikmund kehren ebenfalls in die Zentrale zurück.