ORF- und KURIER-Legende Peter Rabl fürs Lebenswerk ausgezeichnet

Er stand so lange wie sonst niemand an der Spitze der KURIER-Redaktion, schrieb mit einem ORF-"Sommergespräch" im Pool Fernsehgeschichte und sorgte mit kritischen Interviews für Aufsehen: Peter Rabl wurde am Montag (27. Mai) bei der Ehrung der Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2023 mit dem Lebenswerkpreis ausgezeichnet. "Der Unentschiedene zwischen Zeitung und Fernsehen hat Schluss mit dem Journalismus gemacht, agiert aber hochaktiv auf X (früher Twitter). Er prägte durch Jahrzehnte den österreichischen Journalismus", so "Journalist:in"-Herausgeber Johann Oberauer. Rabl feierte im Vorjahr seinen 75. Geburtstag.

Rabl wurde am 11. Juni 1948 in Bruck an der Mur in der Steiermark geboren und ging für ein Publizistikstudium, das er nicht vollendete, nach Wien. Seit 1971 arbeitete Rabl als Journalist - zunächst bei den Niederösterreichischen Nachrichten, dann bei der Wochenpresse, wo er zuletzt als Ressortleiter Innenpolitik tätig war. Von 1975 bis 1980 legte Rabl als Chefredakteur-Stellvertreter und Leiter der Innenpolitik eine erste Zwischenstation beim KURIER ein.

"Sommergespräche" im Pool

Danach wechselte der Medienmacher in den ORF, wo er als Chef und Präsentator der Fernsehsendungen "Politik am Freitag" und "Inlandsreport" tätig war. Rabl war unter anderem an der Entwicklung der "Sommergespräche" beteiligt. In Erinnerung ist noch heute sein Interview 1981 in Badehose mit dem damaligen FPÖ-Chef Norbert Steger. Dabei sei ihm die Idee, das Ende des Interviews im Pool zu führen, spontan gekommen. Es war "brüllend heiß", erinnerte sich Rabl. Und der FPÖ-Chef "spielte mit", was heutzutage höchst ungewöhnlich wäre. "Ich glaube, dass man heute in Wahrheit nur noch in glücklichen Momenten entspannt reden kann. Es ist alles gelernt und trainiert", zeigte er sich zum 40-jährigen Jubiläum der Sendung gegenüber profil resigniert.