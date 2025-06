Rot-Türkises Tandem führt künftig den ORF-Stiftungsrat

Der neue ORF-Stiftungsratsvorsitzende heißt Heinz Lederer. Der 62-jährige Wiener, der als SPÖ-Vertreter schon lange Mitglied des obersten ORF-Aufsichtsgremiums ist, wurde in der konstituierenden Sitzung am Dienstag ohne Gegenstimme gewählt. Zwei Enthaltungen kamen, doch überraschend, von SPÖ-naher Seite, nämlich vom Neu-Mitglied und Uniprofessor Leonhard Dobusch sowie von der Betriebsrätin Christiana Jankowitsch. Lederer folgt damit auf den grün-nahen Lothar Lockl, der sich aus dem Gremium zurückzieht.

Vertagung abgelehnt

Zuvor hatten allerdings die drei FPÖ-Stiftungsräte Peter Westenthaler, Uni-Professor Christoph Urtz sowie der steirische Vertreter und Ex-ORF-Direktor Thomas Prantner die Vertagung der Sitzung verlangt. Als Grund führten sie an, dass die Beschickung aus dem Publikumsrat nicht rechtskonform zustande gekommen sei, so Westenthaler gegenüber Journalisten.

In den vergangenen Wochen haben vier Publikumsräte ihre Sitze in der Hörer- und Sehervertretung wieder abgegeben, weil sie von der Politikerklausel im ORF-Gesetz betroffen waren. Zwei von ihnen, Gertrude Aubauer und Beatrix Karl, hatten aber bei der Abstimmung im Publikumsrat über die Entsendung von 9 Mitgliedern in den Stiftungsrat mitgestimmt. Da auch Aubauer in den Stiftungsrat entsandt hätte werden sollen, blieb heute ein Sitz leer. Der Einschätzung der FPÖ-Vertreter folgte die Mehrheit der Stiftungsräte nicht.

Mit dieser Vorgangsweise "gibt es das Damoklesschwert, dass jeder Beschluss des Stiftungsrates jedenfalls bekämpfbar, möglicherweise sogar nichtig ist", erläuterte Uni-Professor Urtz am Rande der Sitzung.