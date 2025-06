Zwei neue ORF-Publikumsräte nach Rücktritten wegen Politikerklausel

Nach dem unfreiwilligen Rückzug von Gertrude Aubauer und Beatrix Karl aus ORF-Publikumsrat am Freitag, hat die Bundesregierung bereits am Samstag zwei neue Mitglieder per Umlaufbeschluss benannt. Die Nachfolge Karls im Bereich Wissenschaft tritt Markus Fallenböck an, für Aubauer und damit im Bereich älteren Menschen rückt Heinz Kurt Becker nach. Die nächste Sitzung des Publikumsrats ist allerdings erst im September und erst dann kann auch der nun freie Sitz im ORF-Stiftungsrat besetzt werden.