ORF-Steiermark: Wahl des neuen Direktors erzeugt Nebengeräusche

Der robust auftretende Brunhofer, dessen Arbeit in Salzburg vom Rechnungshof zur Benchmark erklärt wurde, hat sich seit seiner Ablöse für viele Spitzenjobs beworben. Das wurde ob der politischen Gegebenheiten mitunter milde belächelt, arbeitsrechtlich ist es allerdings relevant. So auch bei der Grazer Besetzung, wofür laut ORF-Gesetz vor allem die fachliche Eignung relevant ist. Ob das tatsächlich ein Hebel in Sachen ORF-Personalpolitik ist, werden möglicherweise Gerichte klären müssen.

Aktuell ist der gebürtige Oberösterreicher Teil der Transformer-Gruppe, die sich mit der Neu-Aufstellung des ORF beschäftigt. Auf eine Anfrage des KURIER wollten weder Brunhofer noch die ORF-Spitze eine Stellungnahme abgeben.