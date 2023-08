ORF-"Sommergespräche": 743.000 Zuschauer bei Andreas Babler

Das vierte ORF-"Sommergespräch" der Saison wurde am Montagabend im Schnitt von 743.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf ORF 2 gesehen. Damit waren bei SPÖ-Parteivorsitzenden Andreas Bablers Gespräch mit Susanne Schnabl durchschnittlich 28.000 Menschen mehr dabei als bei FPÖ-Chef Herbert Kickl in der Vorwoche. Der Marktanteil war mit 30 Prozent allerdings derselbe. Die anschließende Analyse in der "ZiB2" erreichte am Montag im Schnitt 782.000 Zuschauer.