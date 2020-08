ORF-Reporter-Legende Fritz Orter erhält Axel-Corti-Preis

Von Jugoslawien über Syrien bis Afghanistan: Friedrich Orter berichtete in seiner höchst aktiven Zeit für den ORF von vielen Kriegsschauplätzen. In Anerkennung seines Lebenswerkes als Journalist, Reporter und Korrespondent erhält der 71-Jährige heuer den renomierten Axel-Corti-Preis.

Im Rahmen des 52. Fernsehpreises für Erwachsenenbildung geehrt werden nach der Jury-Entscheidund am Donnerstag zudem Regisseurin und Drehbuchautorin Gabriela Zerhau für „Ein Dorf wehrt sich“ (ZDF, ORF, Arte) als beste fiktionale Produktion. Die Sachbuchvorlage dafür liefert KURIER-Außenpolitiker Konrad Kramar mit "Mission Michelangelo. Wie die Bergleute von Altaussee Hitlers Raubkunst vor der Vernichtung retteten" (Residenz Verlag).