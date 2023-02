ORF-Redaktionsrat nach Ziegler-Rücktritt "erleichtert"

Der ORF-Redaktionsrat zeigte sich nach dem Rücktritt von ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler "erleichtert": "Der ORF-Redaktionsrat hat schon im Dezember die Suspendierung von Landesdirektor Ziegler gefordert. Wir sind erleichtert, dass es jetzt zu einem Neustart unter neuer Führung kommen kann. Mit seinem Rücktritt kommt er wohl einer Amtsenthebung zuvor", hielt der Vorsitzende des ORF-Redaktionsrats, Dieter Bornemann, im Gespräch mit der APA fest. Nicht äußern wollte er sich dazu, ob der Bericht der Evaluierungskommission veröffentlicht werden solle und ob für Ziegler künftig Platz im ORF sei. "Das ist Sache des ORF-Generaldirektors", so Bornemann.

Nach schweren Vorwürfen gegen Ziegler aus dessen Zeit als Chefredakteur hat dieser seine Funktion als ORF-NÖ-Landesstudiodirektor zur Verfügung gestellt. In einem Gespräch am Donnerstag nahm ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, der "Respekt für den verantwortungsvollen Schritt" zeigte, das Angebot Zieglers an. Ziegler selbst sprach in einer Aussendung von einem "schweren Schritt zum Wohle des ORF-Niederösterreich".

Konkret wurde Ziegler vorgeworfen, dass er sich immer wieder massiv für TV-Präsenz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) eingesetzt und eine Art Message Control zugunsten der Volkspartei betrieben habe. Auch soll er landesnahe Unternehmen in ein positives Licht setzen lassen haben. Die von Weißmann zur Klärung der Vorwürfe eingesetzte Evaluierungskommission beendete am Donnerstag ihre Arbeit, ihren Bericht wird sie am kommenden Montag dem ORF-Generaldirektor übergeben.