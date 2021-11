ORF-Pop-Auskenner Georg Holzer mit 51 Jahren gestorben

„Seine persönlichen Heroes waren eindeutig die Rolling Stones und die Beatles“, erzählt Radio-Wien-Kollege Tommy Vitera in dem Nachruf in "Wien heute". Holzer sei zudem „ein großer Fetischist, was alte LPs angeht“ gewesen.

Radio Wien bringt am Freitag, um 19 Uhr, eine einstündige Sondersendung in memoriam Georg Holzer, mit dessen Lieblingsmusik und Erinnerungen an ihn.