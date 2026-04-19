ORF sucht neue Geschäftsführung für Tochter-Unternehmen OBS

Seit Mitte des Vorjahres lenkt Bettina Parschalk interimistisch die Geschicke der OBS. Der einstige OBS-Geschäftsführer Alexander Hirschbeck war damals, nach einer Prüfung durch den Rechnungshof (RH), an der Spitze des ORF-Tochterunternehmens durch Parschalk, bis dato operative Leiterin des ORF-Kundendienstes, abgelöst worden. Der ORF-Stiftungsrat hatte zuvor Druck auf mehr Kundenorientierung bei der OBS gemacht.