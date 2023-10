ORF-Moderator Peter Klien bei FPÖ-Veranstaltung "in Schwitzkasten genommen"

ORF-Moderator Peter Klien wurde laut dem Sender bei einer FPÖ-Veranstaltung von einem Sicherheitsmann "in den Schwitzkasten genommen" und "weggezerrt", als er Fragen an Herbert Kickl richten wollte. Der ORF verurteilte in einer Aussendung dieses "aggressive Verhalten". "Es handelt sich hierbei um ein völlig inakzeptables Verhalten, das der ORF auf das Schärfste verurteilt", hieß es.

