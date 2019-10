ORF-Magazinchefin Langer über "das Gold des Fernsehens"

Magazine seien das „Gold des Fernsehens“, weil sie zu geringen Kosten hohe Qualität und Quoten liefern. Das belegen Zahlen: Alle ORF2-Magazine schneiden im Vergleich zum Vorjahr gleich oder besser ab. „Das Publikum muss sich darauf verlassen können, dass es beim

‚Report‘ Neues über Politik erfährt oder dass ‚Thema‘ über das große Chronik- oder Gesellschaftsereignis der Woche informiert. Es gelingt uns immer wieder, extrem sensible Themen wie Krankheiten oder Missbrauch anzusprechen und dann von Betroffenen die Rückmeldung zu bekommen, dass wir das gut dargestellt haben.“ Dass die Formate gut angenommen werden, führt, so Langer, manchmal zu einem „kuriosen Problem“: „Wenn ich auf unsere Anliegen oder Erfolge hinweisen möchte, dann heißt es gerne: ‚Ihr braucht das eh nicht, ihr funktioniert’s eh so gut‘.“

Heuer (bis 30. September) kam etwa „Eco“ durchschnittlich auf 406.000 Zuschauer (Marktanteil 20 Prozent). Dass das Wirtschaftsmagazin gut ankommt, zeigt neben der Quote auch die Tatsache des 40-jährigen Bestehens. Die morgige Jubiläumssendung (moderiert von Dieter Bornemann, 22.30 Uhr) beschäftigt sich nicht nur mit den Entwicklungen am Wirtschaftsstandort Österreich, sondern bietet auch einen Blick hinter die Kulissen des Magazins.