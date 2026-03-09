Nach Weißmann-Rücktritt: ORF-Chefposten ist "unverzüglich auszuschreiben"

Der Rücktritt von Roland Weißmann als ORF-Generaldirektor sorgt für Fragezeichen in Hinblick auf die August (Generaldirektor) und September (Direktoren) geplante Neubestellung der ORF-Führungsmannschaft. In der ORF-Aussendung durch den Vorsitzenden des Stiftungsrats, Heinz Lederer, und seinem Stellvertreter, Gregor Schütze, heißt es: "Am Fahrplan für die Neubestellung der ORF-Geschäftsführung für die Periode ab 1.1.2027 ändert sich nichts."

Früherer Bewerbungsstart notwendig Dem widersprach Hans Peter Lehofer, Rundfunkrechtler und Senatspräsident am Verwaltungsgerichtshof, in einem (inzwischen gelöschten) Posting auf Bluesky. Er verwies auf einen Passus im ORF-Gesetz: "Wenn der GD zurücktritt, ist die Funktion unverzüglich auszuschreiben (§ 27 Abs 1 ORF-G), 4 Wo. Bewerbungsfrist. Alle Szenarien mit der Nachbesetzungsentscheidung im August sind damit hinfällig."

Juristen, die der KURIER kontaktierte, bestätigten jedenfalls die Meinung, dass eine Ausschreibung sehr schnell zu passieren habe. "Wenn das Gesetz von ,unverzüglich' spricht, kann das nicht erst im Mai sein." Die Frage, ob damit auch das Votum über den ORF-Chef vorgezogen werden muss, ist hingegen nicht so klar ableitbar. "Es macht nur keinen Sinn, den Bestellungsvorgang über Monate hinauszuschieben." Im Detail dürfte es demnach so sein, dass die interimistische Leitung bis Ende 2026 unverzüglich auszuschreiben ist. Diese wurde laut Aussendung vorerst an Ingrid Thurnher übergeben; dies müsse aber rechtlich ablaufkonform gelöst werden.