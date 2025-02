ORF-Landesstudio Niederösterreich beschäftigt Gericht

Die Kür von Alexander Hofer zum Direktor des ORF-Landesstudios Niederösterreich im März 2023 ist vor dem Bundesverwaltungsgericht gelandet. Angestrengt hat das Verfahren, das am Mittwoch in eine neue Runde ging, eine frühere Medienmacherin, die in erster Instanz nicht erfolgreich gewesen war. Hofer, zuvor ORF2-Channel-Manager und Unterhaltungschef, war nach St. Pölten gewechselt, nachdem Vorgänger Robert Ziegler nach Vorwürfen der ÖVP-freundlichen Einflussnahme auf die Berichterstattung zurückgetreten war.