ORF-Managerin klagt ORF: Jobvorschlag Weißmanns als möglicher Ausweg

Die Klage einer ORF-Managerin, die behauptet, von ihrem ehemaligen Chef sexuell belästigt sowie gemobbt und anschließend an einen inadäquaten Arbeitsplatz versetzt worden zu sein, beschäftigt das Arbeits- und Sozialgericht seit über einem Jahr. Am Montag stand in Wien eine weitere Verhandlung an, wobei der gegenwärtige ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zur Causa aussagte und einen der Klägerin angebotenen Archivjob als möglichen Ausweg aufs Tapet brachte.