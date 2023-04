ORF soll adäquate Stelle für klagende ORF-Managerin finden

Unterschriebener Vergleich

Die ORF-Anwältin wies darauf hin, dass die Klägerin jene Position innehat, die der von ihr unterschriebene Vergleich vorsieht. Dieser kam im Anschluss an die behauptete sexuelle Belästigung vor mehreren Jahren zustande. Diese Belästigung sei aber "nie nachgewiesen" worden, so Körber-Risak. Der Konter folgte in einer zwischen den Anwältinnen hitzig geführten Verhandlung auf den Fuß: Die ORF-Managerin habe den Vergleich "mit dem Rücken zur Wand" unterschieben. Es handle sich zudem um eine "verschlechternde Versetzung", so die Anwältin der Klägerin.

Die ORF-Managerin sagte, sich mittlerweile für vier Positionen, für die sie qualifiziert sei, beworben zu haben - ohne Erfolg. Derzeit ist sie angesichts der aktuellen medienpolitischen Entwicklungen in wenig zukunftsträchtigen Bereichen des ORF tätig. Alles, was einst vereinbart worden sei, löse sich derzeit auf, so die Klägerin.