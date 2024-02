Journalistin und Autorin: ORF trauert um langjährige Redakteurin

Die österreichische Kulturjournalistin Krista Hauser ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit, wie die Familie der APA mitteilte. Hauser machte sich allen voran als Sendungsgestalterin und Dokumentarfilmerin für den ORF einen Namen, wobei sie im Laufe ihrer Karriere besondere Schwerpunkte auf die Bereiche zeitgenössische Architektur und Literatur setzte.

Krista Hauser wurde am 9. Oktober 1941 in Innsbruck geboren. Sie studierte Germanistik und Geschichte, bevor sie als Kulturredakteurin bei der "Tiroler Tageszeitung" begann. Später wechselte sie zum ORF nach Wien, für den sie etwa Filmporträts über Elias Canetti, Erich Fried, Friedrich Achleitner, Gustav Klimt, Günter Brus oder Margarete Schütte-Lihotzky schuf. Zudem waren ihre Berichte regelmäßig in Sendungen wie "Treffpunkt Kultur" sowie den Nachrichtenformaten "ZiB1" und "ZiB2" zu sehen.