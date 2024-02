Ö1 begleitet jetzt - ein bisschen - anders

Oh Schreck, Aufwach-Ansporn, das kennt man ja vom "Wecker" in Ö3. Verkommt nun auch der Kultursender zu einem Plapperbrei mit Musik- und Werbeunterbrechung?

Die beiden gehören so wie Monika Kalcsics oder Peter Waldenberger zum Pool der Stimmen, die ab nun von neun bis 18 Uhr (werktags) die Hörer und Hörerinnen des Kultursenders ein bisschen mehr an die Hand nehmen. Ein gewagtes Unternehmen, denn der Ö1-Konsument zeichnet sich nicht durch besondere Unselbständigkeit aus.

An Montagen soll in der „Science Arena“ Platz für aktuelle philosophisch-wissenschaftliche Diskurse sein. Der Dienstag ist für Literatur in Form der „Tonspuren“ reserviert. „Im Fokus“, das sich mit Themen aus den Bereichen Religion und Ethik befasst, steht am Mittwoch am Programm. Gesundheitsinformation bietet mit „Am Puls“ der Donnerstag. Die Sendung soll in direktem Kontakt mit dem Publikum auch Anlaufstelle für Gesundheitsfragen sein. Der Freitag wartet mit dem Erstausstrahlungstermin von „Im Gespräch“ auf. Vorangestellt ist der Themenleiste um 15.55 Uhr „Betrifft: Geschichte“.

Flexibles Talkformat

Das Medienmagazin „#doublecheck“ künftig am ersten Donnerstag im Monat nach dem „Ö1 Abendjournal“ zu hören. Am letzten Donnerstag im Monat nimmt das Wirtschaftsmagazin „Saldo“ diesen Sendeplatz ein. „Klartext“ soll als flexibles Talkformat in dieser Leiste öfters vorkommen.