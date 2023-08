ORF gibt Fanny Stapf "Die große Chance"

Die ORF-Show "Die große Chance" kehrt zurück. Die neue Staffel des ORF-Events steht von März bis Mai 2024 auf dem Programm von ORF1. Und auch bei der Moderation versucht man, teilweise, einen neuen Weg. Neben ORF-Unterhaltungsprofi Andi Knoll wird erstmals Fanny Stapf ("Freistunde") die Show-Bühne betreten. In einer Aussendung erklärt sie: "Die Show ist für mich Gänsehaut pur, weil sie unterschiedliche Menschen zusammenbringt. Dieses Verbinden von Menschen durch ihr Talent – egal wie alt sie sind, wo sie herkommen, wer sie sind und was sie bisher gemacht haben – das ist für mich das Ehrliche und Schöne an der ‚großen Chance‘. Und erstmals als Moderatorin bei dieser Show dabei zu sein, ist für mich ein Highlight.“

No Limits

Für die aktuelle Staffel des ORF-Events werden all jene gesucht, die im Bereich Singen und Tanzen über eine Begabung verfügen. Wer sich also für talentiert hält und seine Stimme einem großen Publikum präsentieren möchte, ist bei "Die große Chance – Let’s sing and dance“ richtig – egal ob Pop oder Oper, Poetry Slam oder Rap, Rock, Schlager oder Volksmusik. Das gleiche gilt für all jene, die sich lieber mit ihrem Körper ausdrücken – ob Hiphop oder Ballett, Standardtanz oder Contemporary, ob Stepptanz oder Volkstanz. Es gibt kein Alterslimit und vom Einzelkünstler bzw. von der Einzelkünstlerin bis zur Gruppenformation sind alle herzlich willkommen. Bewerbungen sind unter sich auf tv.ORF.at/diegrossechance möglich.

Und Andi Knoll meint dazu: "Ich freue mich schon auf die neue Staffel und besonders auf diesen einen Moment, wo jemand auf die Bühne kommt und plötzlich eine Performance aufs Parkett knallt, wie man es gar nicht erwartet hätte. Diese Überraschungen sind immer das Beste und da dabei sein zu können, ist einfach immer wieder etwas Besonders. Ich würde jedem empfehlen, ‚Die große Chance‘ zu nützen!"