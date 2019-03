ORF: Gerhard Koch als steirischer Landesdirektor bestellt

Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Gerhard Koch zum neuen Direktor des Landesstudios in der Steiermark gewählt. Das 35-köpfige Gremium habe dem Vorschlag einstimmig zugestimmt, so Generaldirektor Alexander Wrabetz.

Koch habe als Chefredakteur des Landesstudios 20 Jahre erfolgreich gearbeitet und genieße auch breite Zustimmung in der Belegschaft, erklärte Wrabetz am Rande des Stiftungsrates.

Wirbel um Besetzung im Vorfeld

Die Wahl des neuen Landesdirektors hatte im Vorfeld für Gesprächsstoff gesorgt: Unter den Bewerbern um den Posten befand sich auch Roland Brunhofer. Er war früher Landesdirektor in Salzburg, seitdem hat er sich erfolglos um einige Top-Jobs im ORF beworben.

Für den Fall, dass er auch bei dieser Personalentscheidung übergangen werde, hat Brunhofer rechtliche Schritte angekündigt.