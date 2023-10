ORF entfernt nach Kritik "ZIB Zack Mini"-Sendung zu Israel-Krieg

Der ORF steht aktuell fĂŒr die am MittwochfrĂŒh ausgestrahlte Sendung "ZIB Zack Mini" in der Kritik. In der Sendung, die sich an Kinder richtet, wird versucht, den Krieg in Israel in möglichst einfachen Worten zu erklĂ€ren. Auf Social Media wird kritisiert, dass dabei jedoch wesentliche Informationen ausgelassen worden sein. Das fĂŒhre zu einer Verharmlosung oder Rechtfertigung des Massakers.

UnerwĂ€hnt bleibt in dem ErklĂ€rstĂŒck etwa, dass die Hamas Israel das Existenzrecht abspricht und seit Samstag mehr als 1.000 Israelis brutal ermordet hat, so die Kritik auf der Plattform "X" (vormals Twitter).