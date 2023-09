ORF-Doku: Die einflussreichen Menschen hinter Kurz, Kogler, Haider und Co

Dittlbachers Doku zeigt, wie Macht funktioniert. „Natürlich befriedigt der Blick hinter die Kulissen auch eine gewisse Neugier. Aber es gehört natürlich zu unseren Aufgaben, den Menschen die Mechanismen und Systeme dahinter zu zeigen und das wollen wir verstärken. Ich möchte auch, dass wir mehr investigativ arbeiten“, sagt der studierte Politologe.

Denn der große Vorteil der Zeitgeschichte gegenüber dem aktuellen Journalismus sei, „mit einigem Abstand wird mitunter klar, dass Sachverhalte ganz anders sind, als zunächst wahrgenommen.“

So ein Fall sind etwa die Kurdenmorde 1989 in Wien, über die Matzek für eine Doku recherchiert. „Die Debatte damals war ganz stark von der Innenpolitik geprägt. Dabei spielte diese Komponente, wie sich gezeigt hat, bestenfalls bei der Vertuschung oder der Fluchthilfe für die Täter eine Rolle. Es war viel mehr eine kurdisch-iranische Angelegenheit.“

Auch tiefer in der Geschichte warten spannende Themen, die in den nächsten Monaten in ORF2 zu sehen sein werden: „Tirol in den Tropen“ erzählt von der Auswanderung nach Brasilien. „Das war zum Teil Arbeitsmigration. Sie wurde aber auch von Bundeskanzler Engelbert Dollfuß hoch dotiert. Warum, das versuchen wir aufzuarbeiten“, sagt Matzek.

Ein Projekt fürs nächste Jahr ist „Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot“. Die Erfolgsreihe, von Andi Novak konzipiert und ein Panoptikum aus politischen Strömungen, Kultur, Gesellschaft, wird nun ausgeweitet auf die drei Jahrzehnte nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. In „Der Patronen-König – Das unheimliche Leben des Fritz Mandl“ widmet sich Georg Ransmayr dem Ehemann von Hedy Lamarr, Fritz Mandl, seines Zeichens Generaldirektor der Munitionsfabrik Hirtenberger. Von hier ist es thematisch nicht weit in die jüngere Geschichte Österreichs, zur Noricum-Affäre im Jahr 1985.

Die ist für ältere Menschen noch präsent. Aber für jüngere? Matzek: „Während wir bis vor 20 oder 30 Jahren annehmen konnten, dass jeder weiß, was ,der Anschluss’ bedeutet und wer Dollfuß war, ist das heute nicht mehr der Fall. Wichtig wäre deshalb, ein Format zu entwickeln, das jüngere Menschen oder auch solche mit Migrationshintergrund dort abholt, wo sie sind“ – örtlich, also digital, aber auch von der Erzählweise und Aufbereitung. „Da müssen wir neue Wege gehen.“

Im ORF passiert das in diesen Monaten u. a. mit der multimedialen Aufstellung von Hauptabteilungen und den aktuellen Ressorts. „Wir intensivieren unsere Zusammenarbeit über Mediengattungen hinweg. Das funktioniert schon gut, weil gerade Wissenschaftsjournalisten die Leidenschaft für die Sache eint. Damit läuft dieser Prozess bereits unabhängig von organisatorischen Rahmenbedingungen. Ich glaube außerdem, dass das im Sinne von immer kleiner werdenden Redaktionen, wie wir sie im ORF auch haben, der einzige Weg ist, die Qualität zu sichern. Und die macht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus.“