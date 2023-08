ORF-Chef könnte 100 Mitarbeiter bei der GIS streichen

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann könnte bei der GIS 100 Mitarbeiter abbauen. Das sagte er im Interview mit den Salzburger Nachrichten. Nachdem die Einhebung der bisherigen Rundfunkgebühr mit 1. Jänner obsolet wird, "kann man davon ausgehen, dass es künftig weniger GIS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter geben wird als bisher", so Weißmann.

"Mein Dank gilt zunächst einmal den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier jahrelang einen wirklich schwierigen Job gemacht haben. Aber natürlich wird es auch Veränderungen in der GIS geben - wir sind hier mitten in einem Transformationsprozess." Man werde zunächst intern kommunizieren, so Weißmann. "Wir rechnen mit rund 100."

