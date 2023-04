Die "blaue Seite" des ORF, das digitale Nachrichtenportal orf.at, wird mit der beschlossenen Novelle "nicht abgeschafft, "sondern transformiert". Das sagte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in der Ö1-Sendung "Im Journal zu Gast". Man werde sie "in Richtung mehr Bewegtbild" weiterentwickeln. Die künftige Beschränkung der Meldungszahl sieht VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger nicht problematisch: "50 Tagesmeldungen durchschnittlich ist das, was auch viele Zeitungen haben."

"Ich glaube, dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit dem durchkommen wird, was für viele andere Medien gut ist", betonte Grünberger in der Sendung. "Man wird es im Traffic beim ORF kaum merken." Man werde auch keine Stricherllisten führen, ob die auferlegte Meldungsanzahl eingehalten wird: "Ein Wochenschnitt, das heißt, man kann tagesmäßig variieren", so der VÖZ-Geschäftsführer. Sollte einmal die maximale Zahl bereits erreicht sein und etwas Wichtiges ausbrechen, werde man "natürlich auch berichten", meinte Weißmann.