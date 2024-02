ORF-Castingshow "Die große Chance": Alles anders, alles wie immer

Die ersten sechs der zehn Sendungen wurden bereits aufgezeichnet. Zu sehen bekommt man in den Vorrunden jeweils 20 bis 25 Talente, fünf davon steigen in die drei Live-Semifinalshows auf. In diesen darf dann neben der Jury auch das TV-Publikum via Televoting mitentscheiden, wer es ins Finale schafft. Pro Semifinale steigen drei Kandidatinnen oder Kandidaten ins Finale am 17. Mai auf. Der Auftakt von „Die große Chance – Let's sing and dance“ erfolgt am 8. März um 20.15 Uhr in ORF1.