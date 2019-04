ORF 1 bekommt neuen Look und neues Logo

Der Umbau von ORF 1 geht weiter: Nach den programmlichen Veränderungen der vergangenen Wochen geht es jetzt um die sogenannte „Channel Identity“ – also den Markenauftritt mit Logos, Schriften und Designs. Und die sind in der neuen Form ab Freitag (18 Uhr) on air zu sehen.

Dazu gehört etwa, dass der Sender nun wieder die Ziffer 1 im Namen trägt und nicht mehr – wie bisher – die ausgeschriebene Variante „eins“. Die neuen Schriften und Designs sind schlicht und reduziert gehalten, so auch das Logo.