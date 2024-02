Online-Medium Vice Deutschland wird mit Ende März eingestellt

Für das 1994 in Kanada gegründete Medium, das sich in seiner Berichterstattung u.a. mit Jugendkultur, Sexualität, Drogen oder Gewalt beschäftigte, soll im Zuge der Konsolidierung des US-Konzerns soll Schluss sein, berichtet auch Medieninsider. Im Mai 2023 meldete das Portal offiziell Insolvenz an, neue Investoren wurden gesucht. Damit war auch die Zukunft von Vice Deutschland ungewiss.