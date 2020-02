ÖVP gegen "Falter": Nehammer und Melchior als erste Zeugen

Nach der Unterlassungsklage der ÖVP gegen die Wochenzeitung Falter zu deren Bericht über eine angebliche "geheime Wahlkampfkassa" fand am Donnerstag der erste Verhandlungstermin statt.

In der vorbereitenden Tagsatzung in dem von der ÖVP angestrengten Zivilprozess am Wiener Handelsgericht legte Richterin Christiane Kaiser den Parteien "Rechtsfrieden" nahe und forderte dahin gehend "Kreativität" ein. Man könne ja etwas spenden, meinte die Richterin.

Dieses Unterfangen blieb aber vorerst erfolglos. Es kam zu keinem Vergleich, am 22. Juni trifft man einander wieder vor Gericht.

Hochrangige ÖVP-Vertreter als erste Zeugen

Für diesen Verhandlungstermin sind dann bereits die ersten Zeugen geladen. Neben dem bisherigen Bundesgeschäftsführer und nunmehrigen Generalsekretär Axel Melchior sollen unter anderem der ehemalige Generalsekretär und jetzige Innenminister Karl Nehammer sowie Falter-Redakteur Josef Redl gehört werden. Außerdem soll ein leitender Mitarbeiter der ÖVP-Buchhaltung Auskunft darüber geben, ob die vom Falter vorgelegten und berichteten Dokumente korrekt sind.

Darüber hinaus wurden vom Falter - sollte es dann zu einem weiteren Verhandlungstermin kommen - Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und IT-Experte Avi Kravitz als Zeugen beantragt. Köstinger war im Wahlkampf für die Nationalratswahl 2017 ÖVP-Generalsekretärin. Kravitz war der von der ÖVP beigezogene IT-Sicherheitsprofi, der Anfang September 2019 zu einem mutmaßlichen Cyberangriff Auskunft erteilte.

"Falter"-Anwalt sieht grundsätzliche Frage

In der Sache legten beide abermals ihre divergierenden Standpunkte dar. Der Rechtsvertreter des Falter, der ehemalige Liste-Jetzt-Abgeordnete und Medienanwalt Alfed Noll führte aus, dass es beim vorliegenden Fall um eine "grundsätzliche Sache" gehe. Denn hier werde nicht moniert, dass der Falter etwas Tatsachenwidriges behauptet hätte, sondern die Klage richte sich gegen die "politische Bewertung des Tatsachensubstrats", sagte Noll: "Wenn ein Medium aber tatsachengemäß und -konform berichtet, dann muss es in Österreich - solang wir nicht bei Putin oder Orbán sind - erlaubt sein, dieses Tatsachenmaterial zu bewerten."