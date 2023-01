Österreich schickt erstmals weibliches Duett zum Song Contest

Österreichs Song Contest-Teilnehmerinnen stehen fest: Der ORF schickt erstmals ein weibliche Duett, an den Start. Die 22-jährige Wienerin Teya und die 24-jährige Steirerin Salena lernten einander vor zwei Jahren durch ihre Teilnahme an der ORF-Castingshow „Starmania 21“ kennen. Als Teya & Salena werden sie im Mai in Liverpool mit einem selbstgeschriebenen Uptempo-Popsong für Österreich an den Start gehen. Wie das Lied heißt und klingt, wird am 8. März – dem Internationalen Frauentag – bekanntgegeben.

Zufrieden zeigte sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Teya und Salena sind zwei talentierte junge Sängerinnen, die Österreich selbstbewusst beim Eurovision Song Contest vertreten werden." Die Performance der beiden bei "Starmania 21" zeige, dass das Casting-Event "nachhaltige Spuren in der heimischen Musikszene hinterlässt“.

Semifinale wird ausgelost

Insgesamt gehen im Mai 37 Länder beim „Eurovision Song Contest“ in Liverpool an den Start. Während sechs Länder – Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und das Siegerland des Vorjahres, die Ukraine – bereits fix qualifiziert sind, singen die 31 weiteren Nationen in den beiden Semifinalshows am 9. und am 11. Mai um den Einzug ins Finale am 13. Mai (jeweils live ab 21.00 auf ORF 1). Im Rahmen des „Allocation Draw“ wird heute Abend (Dienstag, 31. Jänner) um 20.00 Uhr in Liverpool ausgelost, welches Land in welcher Hälfte welches Semifinales an den Start geht.