"Österreich - die ganze Geschichte" bringt ORFIII Höchstwert bei jungen Sehern

ORF als generationenübergreifender Vermittler

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann , auf dessen Anregung die Serie umgesetzt wird, sah in den Zahlen einen Beleg dafür, dass "der ORF damit einmal mehr die Daseinsberechtigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als wesentlicher und generationenübergreifender Vermittler von Wissen und Bildung unterstreichen kann".

In der auf vier Jahre und vier Staffeln angelegten Reihe sollen gut 1.000 Jahre rot-weiß-roter Geschichte so spannend wie informativ aufbereitet werden. Weitere Folgen stehen heute, Donnerstag, und am morgigen Freitag auf dem Programm des ORF-Info- und Kultursenders. Am 2. und 3. Jänner endet mit den Episoden sieben bis zehn die erste Staffel. Die zweite ist bereits im Entstehen, hieß es in der Aussendung.