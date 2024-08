Ö1 setzt "Gedanken zum Tag" mit Klimaaktivisten mitten in der Woche ab

Ein kleines Format auf Ö1 sorgt für größere Aufregung: Nach zwei Folgen wurde die dieswöchige Reihe von "Gedanken zum Tag" abgesetzt. Einen dementsprechenden Bericht des Standard bestätigte der ORF gegenüber dem KURIER. "Die für diese Woche geplante Sendung wurde von der Redaktion abgesetzt, da sie nicht den journalistischen Standards entspricht", hieß es auf Anfrage. "Gedanken zum Tag" ist "in diesem Fall leider zu kommentarhaft ausgefallen, was nicht den Usancen der Reihe entspricht."

Er sei "Global 2000"-Aktivist und als solcher nicht ausgewiesen, was die ORF-Führung an der Sendereihe vermisst und bei der zuständigen Hauptabteilung moniert habe, berichtet der Standard.

Der in der Sendereihe als Biologe ausgeschilderte Tobias Grießler hatte in der Sendung am Dienstag über das Lobau-Protestcamp gesprochen. Auf Grund der Räumung habe er sich entschlossen, "mich mehr für faire und ökologische Lösungen einzusetzen", hieß es.

Ab nun sind "Gedanken zum Tag" von Autor Dominik Barta zu Nähe und Nachbarschaft zu hören. "Es ist nicht notwendig, den Nachbarn bis in seine intimsten Anschauungen hineinzuverstehen und schon gar nicht ist es notwendig, den Nachbarn in all seinen Urteilen zu bestätigen. Es reicht, mit ihm oder ihr irgendwie auszukommen", sagte er am Mittwoch.