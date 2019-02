Nordische Ski-WM: ORF mit Heimvorteil in Tiroler Bergen

Mittelpunkt des Geschehens: Seefeld, der traditionsreiche Wintersportort, der nach 34 Jahren wieder Nordische Ski-Weltmeisterschaften austrägt (lesen Sie mehr dazu auf Seite 14). 700 Sportlerinnen und Sportler aus 60 Nationen werden dabei um Medaillen langlaufen oder skispringen oder beides kombinieren. Begleitet werden sie von 1.600 akkreditierten Journalisten und 100 Kameras, aus denen die beiden Regisseure Michael Kögler und Werner Mitterer die besten Bilder zusammenfügen werden. Ein Kraftakt, der beim ORF Kosten von „unter einer Million Euro“ entstehen lässt, sagt Hans-Peter Trost. Der langjährige ORF-Sportchef im KURIER-Gespräch über …

… die abgelaufenen Ski-Weltmeisterschaften in Åre

„Bei den Entscheidungen waren je nach Uhrzeit und Tag durchschnittlich zwischen 400.000 und 1.300.000 Menschen live via ORFeins dabei. Das ist erfreulich. Weiters bin ich auch froh darüber, dass das WM-Studio am Abend so gut angenommen wurde.“

… Erwartungen in Seefeld

„In Seefeld genießen wir Heimvorteil. Wir haben hier als hauptverantwortlicher TV-Produzent in puncto Berichterstattung auch viel mehr Möglichkeiten als bei der WM in Åre. Zum Einsatz kommen rund 100 ORF-Mitarbeiter, die ein detailreiches Kamerakonzept umsetzten werden. Dazu setzen wir alle erdenklichen technischen Möglichkeiten ein, um die Stimmung, das Drama in der Loipe und die Schönheit der Landschaft einzufangen.“

… Kosten von Großereignissen

„Alles, was in Österreich stattfindet, ist begrüßenswert – nicht nur für den ORF. Denn solche Großereignisse sind gut für den Tourismus, beleben die heimische Wirtschaft und sind Werbung für den Sport. Die Kosten bei der Austragung und Übertragung müssen dabei aber im Rahmen bleiben und nachhaltig sein. Daher braucht es gute Ideen und eine gute Vorbereitung. Für Seefeld haben wir zwei Jahre davor mit der Planung begonnen.“

… über TV-Rechte von Skirennen in Österreich

„Bis zur Saison 2021/’22 haben wir uns die Rechte gesichert. Die Entwicklungen bei den Lizenzvergaben sind zwar herausfordernd, aber bereiten mir keine schlaflosen Nächte. Da wir seit Jahren auf hohem Niveau Skirennen übertragen, von unserem Wissen viele profitieren – darunter auch der Skisport – habe ich keine Angst vor der nächsten Ausschreibung. “