Nicholas Ofczarek als Räuber Hotzenplotz

Nicholas Ofczarek wird 2020 im Kino dem Kasperl und dem Seppel das Leben schwer machen: Der österreichische Schauspieler schlüpft für eine Neuverfilmung von "Der Räuber Hotzenplotz" in die Rolle der Kinderbuchfigur von Otfried Preußler (1923-2013). Dessen Bestseller erschien 1962 und wurde in Dutzende Sprachen übersetzt. Gedreht wird bis Ende Juni in Deutschland und in der Schweiz, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte.

Mit dabei sind auch Schauspieler wie Benedikt Jenke, Hans Marquardt und August Diehl. Christiane Paul mimt die Hellseherin Schlotterbeck, Olli Dittrich den Polizisten Dimpfelmoser. Kinostart soll im April 2022 sein.

"Räuber Hotzenplotz" ist eine Produktion von Claussen+Putz Filmproduktion in Koproduktion mit Zodiac Pictures, STUDIOCANAL, ZDF, SRF, SRG SSR und Blue.