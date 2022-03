"New York Times" zieht Reporter aus Russland ab

Die New York Times zieht angesichts der Androhungen des russischen Regimes gegenüber Journalisten ihre Reporter vorerst aus Russland ab. Das geht aus einem Statement des Redaktionsleiters hervor, das am Dienstag auf Twitter geteilt wurde. Wenig später publizierte die Zeitung ihre Entscheidung auch auf ihrer Website.

Das am Freitag verabschiedete Gesetz, dass das Verbreiten von so genannten "Fake News" über den Angriffskrieg mit Haftstrafen von bis zu 15 Jahren bedroht, sei nach Einschätzung der "Times" und herangezogener Rechtsexperten der heftigste Angriff auf Presse- und Meinungsfreiheit in Putins 22-jähriger Amtszeit, hieß es darin.