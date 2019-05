Neues bei Netflix und Amazon: Teenager, Thriller und der Teufel

The Society

Lose orientiert sich die Handlung dieser neuen Serie am Roman "Der Herr der Fliegen" von William Golding aus den 50er Jahren: Plötzlich müssen sich die Teenager einer US-Kleinstadt in einer Welt ohne Erwachsene zurechtfinden. Schnell entstehen Bündnisse, aber auch Konflikte. Schließlich sind nicht alle derselben Ansicht, wenn es darum geht, wer das Sagen haben und somit die Verantwortung für das Überleben aller tragen soll. Die erste Staffel von "The Society" zählt zehn Episoden und ist ab sofort bei Netflix verfügbar.

>> "The Society", Staffel 1, bei Netflix