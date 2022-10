Neuer "Tatort" aus Wien: Den Teufel bei den Hörnern packen

„Das Tor zur Hölle“: Neben Harald Krassnitzer, Adele Neuhauser und Roland Düringer (gibt sein „Tatort“-Debüt) spielen in weiteren Rollen des 2021 unter der Regie von Thomas Roth in Wien und Niederösterreich gedrehten Krimis u. a. Hubert Kramar, Günter Franzmeier, Sven-Eric Bechtolf (dubioser Psychiater), Angela Gregovic (exzentrische Theologin), Maresi Riegner (großartig vom Teufel besessen), Markus Schleinzer und Lukas Watzl. „Das Tor zur Hölle“ ist am Sonntag (2. Oktober) um 20.15 in ORF2 zu sehen und steht sieben Tage in der ORF-TVthek zum Abruf bereit.



