Neuer Einsatz von Verena Altenberger beim "Polizeiruf 110"

Ein totes Mädchen im Wald, in Plastik gewickelt, vergraben. Keine verwertbaren Spuren. Keine konkreten Anhaltspunkte. Greifbar für Kriminaloberkommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Verena Altenberger) ist vorerst nur: Die 16-jährige Laura Schmidt wurde ermordet. Gemeinsam mit Dennis Eden (Stephan Zinner), der mittlerweile auch zur Mordkommission gewechselt ist, sucht Bessie nach Hinweisen und stößt dabei auf einen früheren Fall: dem Verschwinden der damals ebenfalls 16-jährigen Anne Ludwig. Gibt es zwischen diesen beiden Fällen einen Zusammenhang?

Zum fünften Mal gibt die Nestroy-Publikumspreisträgerin Verena Altenberger "Bessie" Eyckhoff in "Polizeiruf 110: Das Licht, das die Toten sehen" in der Regie von Filippos Tsitos ("Tanze Tango mit mir") und nach einem Drehbuch von Sebastian Brauneis und Roderick Warich. Neben der Salzburgerin spielen in weiteren Rollen u.a. Anna Grisebach, Zoë Valks und Aniol Kirberg. Die Dreharbeiten gehen diese Woche in München zu Ende.

Der "Polizeiruf 110" aus München, der zwischendurch redaktionell neu aufgestellt wurde, hat zuletzt beim Publikum kräftig zugelegt und wurde jüngst in Baden-Baden für die Folge "Bis Mitternacht" (Regie: Dominik Graf; Buch: Tobias Kniebe) mit dem Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ausgezeichnet.