Neue TV-Saison: RTL lässt die Vergangenheit nicht ruhen

Mit einer Parodie auf „Zurück in die Zukunft“ machte am Mittwoch RTL bei den deutschen „Screenforce Days“, dem Treffpunkt der Werbevermarkter, Stimmung für sein Imperium aus TV, Online und Print. Das erklärte Ziel, nachdem man Gruner+Jahr inhaliert hat: „One App, All Media“ soll Bewegtbild, Musik, Podcast, Radio, Hörbücher und Magazine vereinen. Dafür braucht es Content und dafür nimmt man viel Geld in die Hand. Über eine Milliarde geht in Inhalte, erklärten die Co-CEOs von RTL Deutschland, Matthias Dang und Stephan Schäfer.

Das Budget läuft zum Teil in die ambitionierte journalistische Neuaufstellung quer über alle Mediengattungen. Im TV-Programm aber teils in Neuauflagen von Klassikern wie „Die 100.000 Mark Show“, „Frei Schnauze“ und „RTL Samstag Nacht“ sowie „Die Passion“. Auch retro: „40 Jahre Supernasen“.