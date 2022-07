Neue "Liebesg'schichten": "Es kann keine Routine werden"

54 sind es heuer wieder, die in kurzen Porträts vorgestellt werden. Mehrere Stunden ist das Team bei den Kandidatinnen und Kandidaten, um zu filmen, die Gespräche selbst dauern rund eine Stunde. Zu sehen sind davon jedoch nur sieben Minuten. „Die Kunst des Weglassens ist eine Große. Da muss man auch die eigene Eitelkeit beherrschen, und darf nicht nur an tolle Sager denken“, erklärt Horowitz. „Mir ist wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen – auch, nachdem sie die Sendung gesehen haben.“

Welche Momente es in die Sendung schaffen, entscheidet Horowitz nicht alleine, sondern gemeinsam mit Editorin Bettina Mazakarini: „Was die Leute von sich geben, ist teilweise sehr intim. Wir haben im Schneideraum die Aufgabe, damit so umzugehen, dass die Kandidatin beziehungsweise der Kandidat nicht verletzt und nicht bloßgestellt wird“, erzählt Mazakarini, die neben den „Liebesg’schichten“ vor allem für Landkrimis tätig ist. „Ich habe ein Interesse an den Menschen, eine Neugierde darauf, was in ihnen steckt. Das wollen wir herauskehren.“

Noch sind übrigens nicht alle Episoden der aktuellen Staffel fertig – die letzten Handsgriffe werden noch getätigt. „Und dann müssen wir Urlaub machen“, sagt Mazakarini lachend. Die nächste Staffel steht schon in den Startlöchern, Bewerbungen werden bereits entgegengenommen .