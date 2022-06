Netflix: Zweite Staffel für "All of Us Are Dead"

Falls noch nicht alle tot sind, vielleicht wird es ja in der zweiten Staffel was. Netflix hat bestätigt, dass der Zombie-Horror-Serienhit "All of Us Are Dead" in die zweite Runde geht.

Die erste Staffel, in der eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen ums Überleben kämpft, als an ihrer Highschool ein Zombievirus grassiert, lief sehr erfolgreich in den Charts des US-Streamingdienstes. Damit ist sie neben "Squid Game" die zweite Serie aus Südkorea, die sich in der Top-10-Liste der beliebtesten nicht-englischsprachigen Serien auf Netflix befindet.