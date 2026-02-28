Irischer Krimi-Spaß auf Netflix: Drei Frauen und ein Todesfall

Mit „Derry Girls“ gelang Drehbuchautorin Lisa McGee 2018 ein überraschender Serienhit: In der tragikomischen Sitcom versucht eine Gruppe nordirischer Schulmädchen mit den Zumutungen der Pubertät zurechtzukommen – und das vor dem Hintergrund der gewaltvollen „Troubles“ der 1990er Jahre. Drei Staffeln wurden produziert (zu sehen auf Netflix), und Hauptdarstellerin Nicola Coughlan ist mittlerweile besser bekannt als „Lady Whistledown“ aus der Erfolgsromanze „Bridgerton“.

Nun hat sich „Derry Girls“-Schöpferin McGee mit einer neuen, äußerst unterhaltsamen Serie zurückgemeldet: „How To Get To Heaven From Belfast“ (Netflix).

Schrecklicher Pyjama Saoirse (Roisin Gallagher), Dara (Caoilfhionn Dunne) und Robyn (Sinéad Keenan), drei Freundinnen aus Belfast in ihren 30ern, erfahren darin, dass ihre ehemalige Schulkollegin Greta verstorben ist. „Einfach schrecklich“, stellt Robyn fest, als sich das Trio auf den Weg zum Begräbnis macht, und dreht sich dann zu Saoirse um: „Ich meinte dein Outfit. Ist das etwa ein Pyjama?“

In diesem Tonfall geht es für die drei Frauen erst ins geheimnisvolle Örtchen Knockdara, wo sie feststellen, dass es sich bei der Toten im Sarg eher doch nicht um ihre Freundin Greta handelt. Eine rasante Mörderjagd führt sie nach Portugal, zurück in die teils traumatischen Erinnerung an ihre Schulzeit und mitten in die konfliktreiche Geschichte der grünen Insel. Dazu gesellt sich ein gutaussehender Polizist, der vor allem die frisch verlobte Saoirse beschäftigt.