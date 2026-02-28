Medien

Irischer Krimi-Spaß auf Netflix: Drei Frauen und ein Todesfall

In „How To Get To Heaven From Belfast“ geht es um eine falsche Tote, Freundschaft und irische Geschichte.
Nina Oberbucher
28.02.2026, 19:33

Eine Szene aus "How To Get To Heaven From Belfast": Saoirse, Dara und Robyn sitzen im Publikum einer Late-Night-Show.

Mit „Derry Girls“ gelang Drehbuchautorin Lisa McGee 2018 ein überraschender Serienhit: In der tragikomischen Sitcom versucht eine Gruppe nordirischer Schulmädchen mit den Zumutungen der Pubertät zurechtzukommen – und das vor dem Hintergrund der gewaltvollen „Troubles“ der 1990er Jahre. Drei Staffeln wurden produziert (zu sehen auf Netflix), und Hauptdarstellerin Nicola Coughlan ist mittlerweile besser bekannt als „Lady Whistledown“ aus der Erfolgsromanze „Bridgerton“.

"Derry Girls" auf Netflix: Pubertät im Krisengebiet

Nun hat sich „Derry Girls“-Schöpferin McGee mit einer neuen, äußerst unterhaltsamen Serie zurückgemeldet: „How To Get To Heaven From Belfast“ (Netflix).

Schrecklicher Pyjama

Saoirse (Roisin Gallagher), Dara (Caoilfhionn Dunne) und Robyn (Sinéad Keenan), drei Freundinnen aus Belfast in ihren 30ern, erfahren darin, dass ihre ehemalige Schulkollegin Greta verstorben ist. „Einfach schrecklich“, stellt Robyn fest, als sich das Trio auf den Weg zum Begräbnis macht, und dreht sich dann zu Saoirse um: „Ich meinte dein Outfit. Ist das etwa ein Pyjama?“

Auch Küken können Gangstarap in "Kacken an der Havel" auf Netflix

In diesem Tonfall geht es für die drei Frauen erst ins geheimnisvolle Örtchen Knockdara, wo sie feststellen, dass es sich bei der Toten im Sarg eher doch nicht um ihre Freundin Greta handelt. Eine rasante Mörderjagd führt sie nach Portugal, zurück in die teils traumatischen Erinnerung an ihre Schulzeit und mitten in die konfliktreiche Geschichte der grünen Insel. Dazu gesellt sich ein gutaussehender Polizist, der vor allem die frisch verlobte Saoirse beschäftigt.

Ein amüsanter Krimi rund um Themen wie Freundschaft, Frauensolidarität, Religion und Loyalität. Große Empfehlung!

Streaming
