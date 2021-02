Netflix startet Kinder-Serie der Obamas am 16. März

Die Zusammenarbeit von Streaming-Anbieter Netflix mit der früheren First Lady Michelle Obama sowie Ex-Präsident Barack Obama trägt weitere Früchte: Am 16. März startet (auch im deutschsprachigen Raum) eine Kochserie mit Handpuppen für junge Zuschauer:„Waffles und Mochi“. „Ich freue mich darauf, dass Familien und Kinder überall mit uns Abenteuer erleben können, während wir köstliches Essen aus der ganzen Welt entdecken, kochen und essen“, meint Michelle Obama, die auch selbst in der Serie auftritt, auf Twitter.