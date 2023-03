Netflix-Film über KISS soll 2024 zu sehen sein

Auf der Bühne wollen KISS mit ihrer „End of the Road“-Tour demnächst Abschied nehmen. Diesen Dezember sollen in New York die letzten Livekonzerte der Glam-Rock-Band um Gene Simmons und Paul Stanley stattfinden.

Dann geht es aber gleich zurück zu den Anfängen. Denn das Netflix-Biopic zur US-Band, über das seit drei Jahren spekuliert wird, soll 2024 herauskommen und die ersten vier Jahre nach der Bandgründung 1973 Revue passieren lassen. Das sagte der Manager der Band, Doc McGhee, kürzlich in einem Video-Interview. „Wir fangen gerade erst damit an, wir haben es aber schon verkauft und alles ist geregelt“, erklärte McGhee, „und wir haben mit McG einen Regisseur.“ Unter dem Kürzel „McG“ ist Joseph McGinty Nichol („3 Engel für Charlie“) bekannt. Er ist auch Spezialist für Musikvideos, womit er sicher nicht der falsche Mann wäre, um die pyrotechnikverliebte Band in Szene zu setzen.