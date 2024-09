Das Netflix-Abo wird in Österreich teurer

Der Streamingdienst Netflix hebt in Österreich laut eigenen Angaben seine Preise für Abonnements an. Alle Abostufen werden damit teurer. Die Kosten für den günstigsten Tarif (Basis-Abo) steigen von 7,99 auf 8,99 Euro pro Monat, der mittlere Tarif (Standard-Abo) wird ebenfalls um einen Euro auf 13,99 Euro angehoben und der teuerste Tarif (Premium-Abo) kostet künftig 19,99 Euro pro Monat, statt 17,99 Euro davor. Die Preiserhöhungen gelten für Neu- und Bestandskunden.

Die neuen Preise wurden am Montagabend auf der Netflix-Website veröffentlicht. Für Neukunden greift die Preiserhöhung sofort, Bestandskunden werden laut dem Unternehmen ab dieser Woche individuell über die neuen Preise informiert und haben ab dann 30 Tage Zeit, zuzustimmen, einen anderen Tarif zu wählen oder ihr Abonnement zu kündigen. Die letzte Preiserhöhung in Österreich gab es im August 2020.

Kosten für Zusatzmitglieder unverändert

Die Kosten für Zusatzmitglieder (derzeit 4,99 Euro pro Monat) bleiben unverändert, hieß es von Netflix. Auch an den weiteren Konditionen der einzelnen Modelle ändert sich nichts. Das Basismodell erlaubt das Streaming für ein Gerät in Standardauflösung. Die mittlere Stufe bietet HD-Auflösung und die Nutzung auf einem weiteren Gerät. Die Premium-Variante ermöglicht Videos in Ultra-HD und HDR und die Wiedergabe auf bis zu vier Geräten gleichzeitig.