Herzinfarkt am Strand: Netflix-Star stirbt im Alter von 41 Jahren

Nach Angaben des örtlichen Rettungsdienstes befand sich Ortega an einem Strand in der Provinz Cádiz, als er plötzlich zusammenbrach. Alarmierte Badegäste informierten die Einsatzkräfte. Diese versuchten rund 30 Minuten lang vergeblich, den 41-Jährigen wiederzubeleben. Noch am Strand wurde der Schauspieler für tot erklärt. Entgegen ersten Medienberichten sei er nicht ertrunken, teilte die spanische Polizei mit.

Ortega stammt aus Madrid und wurde in eine Theaterfamilie hineingeboren. Er ist der Sohn der bekannten spanischen Schauspielerin Gloria Muñoz und des Theaterregisseurs José Antonio Ortega.

In mehreren spanischen Produktionen zu sehen

Einem breiteren Publikum wurde Ortega durch seine Auftritte in den Netlix-Erfolgsserien "Élite" und "Die Telefonistinnen" bekannt. Außerdem wirkte er in der spanischen Telenovela "Velvet" mit. In "Élite" spielte er den Manager des Restaurants "La Cabana“ und war in mehreren Folgen der ersten Staffel der Serie zu sehen.