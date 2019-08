"Nemesis“: Start in die neue "Tatort"-Saison

Der neue Dresdner Fall " Nemesis", heute um 20.15 Uhr in ORF2 zu sehen, ist der erste „ Tatort“ der neuen Saison. Nach dem Auftakt ist eine Woche Pause angesagt, am 1. September geht es dann in Frankfurt am Main mit den Kommissaren Janneke und Brix weiter.

Auf welche Fälle Sie sich in der " Tatort"-Saison 2019/20 noch freuen dürfen und wann wieder in Österreich ermittelt wird, sehen Sie in der Bildergalerie.