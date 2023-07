Nehammer bei ServusTV: Seitenhieb auf Grüne, Schinkenfleckerl mit Kurz

„Ich finde es generell vernünftig, dass man immer dann, wenn man Leistungen vom Staat bekommt, auch etwas dafür tun soll. Mit unserem Koalitionspartner gerade schwer umzusetzen.“

Bundeskanzler Karl Nehammer über seine Vorstellungen hinsichtlich der Sozialpolitik und die Zusammenarbeit mit den Grünen.



„Auf der einen Seite haben wir das Thema, dass Menschen, die in Österreich leben, weniger bereit sind zu arbeiten als noch vor Jahrzehnten. Das andere ist, dass wir tatsächlich einen demografischen Wandel erleben.“

- über die Herausforderungen am Arbeitsmarkt.



„Es ist eine politische Verantwortung, darauf hinzuweisen, dass Arbeit ein Wert ist und dass sich Leistung auch lohnen muss. Zugleich funktioniert ein Sozialstaat nur dann, wenn genug Menschen bereit sind, auch arbeiten zu gehen.“

- über die Verantwortung der Politik in Zeiten des Fachkräftemangels.



„Wir brauchen einen noch entschlosseneren Kampf gegen illegale Migration. Gemeinsam mit der Europäischen Union gibt es viele Bestrebungen, die Außengrenzen stärker zu schützen, die Asylverfahren zu beschleunigen und die, die nicht bleiben dürfen, schnell wieder zurückzubringen.“

- über die Asyl- und Migrationspolitik der EU.



„Wir kämpfen gemeinsam mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni für eine Verbesserung der Migrationspolitik.“

- über seine Partner für eine neue Asyl- und Migrationspolitik der EU.



„Das eine ist, dass man dafür Sorge tragen muss, dass die Zahl der unregistrierten Flüchtlinge und irregulären Migranten, die bei uns ankommen, deutlich zurückgeht. Das andere ist, dass wenn tatsächlich das Vertrauen in den Außengrenzschutz so groß ist, dass wir Schengen erweitern können, auch die Bundesrepublik Deutschland aufgefordert ist, die Grenzkontrollen zu Österreich zu beenden. Weil dann haben wir ja Vertrauen in den Außengrenzschutz.“

- über die Voraussetzungen, die aus seiner Sicht erfüllt sein müssen, damit Österreich sein Veto gegen einen Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien beendet.



„Ich finde es nicht normal, dass man über Begriffe wie Normalität überhaupt diskutieren muss.“

- über die aktuelle „Normal“-Diskussion in Österreich.



„Ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit dem Bundespräsidenten. Wir tauschen uns immer wieder aus. Der Bundespräsident hat auch die Aufgabe zu mahnen. Das ist sein gutes Recht.“

- auf die Frage, ob er die Worte des Herrn Bundespräsidenten bei der Eröffnung der Bregenzer Festspiele als Rüge interpretiert.



„Ich halte Herbert Kickl für ein Sicherheitsrisiko.“

- über den Bundesparteiobmann der FPÖ.



„Die Neutralität hat auch wehrhaft zu sein.“

- zur Vereinbarkeit der österreichischen Neutralität mit dem Europäische Raketenabwehrsystem "Sky Shield".



„Wir als neutrales Land müssen besonders auf die Einhaltung des Völkerrechts achten, weil die Neutralität auch durch das Völkerrecht geschützt ist.“

- über die Wichtigkeit des Völkerrechts.



„Ich kenne Andreas Babler aus der Zeit als Bürgermeister in Traiskirchen. Gerade auch in der Pandemie war hier eine Zusammenarbeit notwendig und gut. Die hat auch gut funktioniert.“

- über bisherige Berührungspunkte mit dem SPÖ-Chef.



„Ich habe Andreas Babler mehrere Treffen angeboten, nun ist es der August geworden. Ich freue mich auf das Gespräch.“

- über ein geplantes Treffen mit Andreas Babler im August.



„Wir müssen die Kinderbetreuung weiter ausbauen. Wir müssen Lebensperspektiven für Familien aufzeigen, dass es Frauen und Männern gleich möglich ist, am Erwerbsleben teilzuhaben.“

- über seine Vorstellungen, wie in Österreich wieder mehr Kinder auf die Welt kommen können.



„Geplant war die Auszahlung immer für den Herbst. Der Wirtschaftsminister verhandelt gerade noch mit dem grünen Koalitionspartner die letzten Details, wie die Richtlinie beantragt werden kann.“

- zum aktuellen Planungsstand des Energiekostenzuschuss Zwei.



„Wir haben gesagt, es gibt von der EU eine Forderung, dass sie insgesamt 60 Milliarden Euro mehr braucht. Wir haben gesagt "Nein, das tun wir nicht". Das EU Budget ist ja bis 2027 auf 1000 Milliarden Euro festgelegt. Es muss möglich sein, durch Umschichtungen mehr Mittel aufzustellen. Das ist nach wie vor unsere Position.“

- auf die Frage, ob Österreich künftig mehr in den europäischen Haushalt einzahlen wird.



„Ja, wenn es sich ausgeht, schaue ich vorbei.“

- auf die Frage, ob er heute die Abendveranstaltung „Schinkenfleckerl und Gin Tonic“ des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz besuchen wird.