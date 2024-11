Nach Witz über Trump-Attentat: Satiriker El Hotzo reiste für Doku in die USA

Es hagelte heftige Kritik. Der öffentlich-rechtliche RBB beendete die Zusammenarbeit beim Jugendsender Fritz, weltweit wurde berichtet. Sogar Elon Musk schaltete sich in die Diskussion ein und beschwerte sich beim deutschen Kanzler Olaf Scholz.

Nun haben sich Hotz und Jan Böhmermann - selbst erprobt im Umgang mit Aufsehen erregenden Witzen - für eine Doku zusammengetan. Die läuft seit Sonntag ausgerechnet beim Streamingdienst RTL+. Eine deutliche Botschaft an die Öffentlich-Rechtlichen - die hätten eine Ausstrahlung der Doku abgelehnt, wie Hotz kürzlich in der Zeit erklärte. Für RTL ist es nach dem Comeback von Stefan Raab der nächste Coup.

Die 39-minütige Doku "I'm Sorry, Mr President - Der tiefe Fall des El Hotzo" beginnt mit einer nachgebauten Ausgabe des RTL-Promi-Magazins "Exclusiv": Moderatorin Frauke Ludowig präsentiert einen Beitrag über "Meme-König und Internet-Troll" El Hotzo. Dann sieht man Böhmermann, der einem weinenden Hotz gegenübersteht und ihn zur Rede stellt: "Geschmacklose Witze über Präsidenten anderer Länder? Du löst hier Staatskrisen aus", sagt er, wohl in Anspielung an sein Schmähgedicht über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und die daraus resultierende Aufregung: "Das ist zu politisch für ARD und ZDF."