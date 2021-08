"Mr. Corman": Fliegende Früchte im tristen Alltag

„Mr. Corman“ ist dementsprechend von einer gedrückten Grundstimmung geprägt. Gerade zu Beginn der zehn halbstündigen Episoden kann Protagonist Joshua mit seinem ausgeprägten Baden im Selbstmitleid auch durchaus nerven.

Im weiteren Verlauf geht die Serie aber immer mehr in die Tiefe, und man versteht langsam, warum Joshua so ist, wie er ist. Und es gibt dabei auch einige heitere Momente: Etwa als Joshua bei einem Atemtechnik-Workshop Hilfe sucht und sich partout nicht entscheiden kann, wie viel Geld er in die Spendenbox werfen soll. Oder wenn er sich in verspielt animierte Fantasiewelten flüchtet, in denen buntes Obst am Himmel fliegt, und er mit seiner Mutter beschwingt durch einen Musicalfilm tanzt.

Eine ganze Episode ist zudem Mitbewohner Victor gewidmet, dessen positive Einstellung scheinbar nichts erschüttern kann – dafür wird die Serie auch kurzerhand in „Mr. Morales“ umbenannt. Man würde sich wünschen, dass sich Joshua eine Scheibe von Victors Lebensfreude abschneiden könnte.